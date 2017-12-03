Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
60'
90
21
Сантон
Давиде Сантон
90
13
Раноккия
Андреа Раноккия
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
10
Мариу
Жоау Мариу
90
77
Брозович
Марсело Брозович
90
20
Валеро
Борха Валеро
90
44
Перишич
Иван Перишич
23'
57'
90'
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
90
9
Икарди
Мауро Икарди
38'
90
Запасные
46
Берни
Томмазо Берни
27
Паделли
Даниэле Паделли
29
Дальберт
Дальберт
7
Канселу
Жоау Канселу
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
11
Весино
Матиас Весино
23
Ситадин
Эдер Мартинс Ситадин
17
Карамо
Янн Карамо
99
Пинамонти
Андреа Пинамонти
Кьево
мин
70
Соррентино
Стефано Соррентино
90
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
90
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
18
Гобби
Массимо Гобби
90
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
90
4
Ригони
Никола Ригони
90
77
Бастьен
Самюэль Бастьен
90
27
Депаоли
Фабио Депаоли
90
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
90
45
Инглесе
Роберто Инглесе
90
Запасные
98
Конфенте
Алессандро Конфенте
90
Секулин
Андреа Секулин
12
Цесар
Боштьян Цесар
40
Томович
Ненад Томович
10
Гаудино
Джанлука Гаудино
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
9
Степински
Мариуш Степински
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли