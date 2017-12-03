Болонья
мин
83
Миранте
Антонио Миранте
90
20
Майетта
Доменико Майетта
90
5
Пульгар
Эрик Пульгар
90
25
Масина
Адам Масина
90
15
Мбайе
Ибрахима Мбайе
90
6
Де Майо
Себастьян Де Майо
90
77
Донса
Годфред Донса
90
9
Верди
Симоне Верди
90
16
Поли
Андреа Поли
90
10
Дестро
Маттиа Дестро
81'
90
24
Паласио
Родриго Паласио
90
Запасные
34
Равалья
Федерико Равалья
1
Да Кошта
Анжело Да Кошта
33
Кейта
Шейк Кейта
13
Бриньяни
Фабрицио Бриньяни
4
Крафт
Эмиль Крафт
18
Хеландер
Филип Хеландер
8
Таидер
Сафир Таидер
11
Крейчи
Ладислав Крейчи
12
Крисетиг
Лоренцо Крисетиг
2
Надь
Адам Надь
7
Петкович
Бруно Петкович
30
Оквонкво
Орджи Оквонкво
Кальяри
мин
1
Рафаэль
Рафаэль
90
23
Чеппителли
Лука Чеппителли
90
19
Писакане
Фабио Писакане
90
20
Падоин
Симоне Падоин
90
16
Фараго
Паоло Фараго
90
18
Барелла
Николо Барелла
90
21
Ионицэ
Артур Ионицэ
90
8
Чигарини
Лука Чигарини
90
30
Паволетти
Леонардо Паволетти
90
10
Жоао
Жоао Педро
42'
90
Запасные
28
Краньо
Алессио Краньо
3
Андреолли
Марко Андреолли
2
ван дер Вил
Грегори ван дер Вил
12
Мянго
Сенна Мянго
24
Капуано
Марко Капуано
27
Дейола
Алессандро Дейола
4
Дессена
Даниэле Дессена
25
Сау
Марко Сау
17
Фариас
Диего Фариас
36
Мельчорри
Федерико Мельчорри