Торино
мин
39
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
13
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
33
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
45'
90
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
14
Фальке
Яго Фальке
90
8
Базелли
Даниэле Базелли
90
22
Оби
Жоэль Оби
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
10
Льяич
Адем Льяич
90
9
Белотти
Андреа Белотти
90
Запасные
32
Милинкович-Савич
Ваня Милинкович-Савич
1
Ичасо
Сальвадор Ичасо
23
Баррека
Антонио Баррека
24
Моретти
Эмилиано Моретти
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
6
Аква
Африйе Аква
5
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
16
Густафсон
Самуэль Густафсон
21
Беренгер
Алекс Беренгер
20
Эдера
Симоне Эдера
31
Бойе
Лукас Бойе
Аталанта
мин
1
Бериша
Этрит Бериша
90
5
Масиелло
Андреа Масиелло
90
33
Хатебур
Ханс Хатебур
90
3
Толой
Рафаэл Толой
90
13
Кальдара
Маттиа Кальдара
90
4
Кристанте
Бриан Кристанте
90
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
90
27
Куртич
Ясмин Куртич
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
90
11
Фройлер
Ремо Фройлер
90
29
Петанья
Андреа Петанья
90
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
91
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
28
Манчини
Джанлука Манчини
21
Кастань
Тимоти Кастань
8
Госенс
Робин Госенс
32
Хаас
Николас Хаас
72
Иличич
Йосип Иличич
9
Корнелиус
Андреас Корнелиус
20
Видо
Лука Видо
7
Орсолини
Риккардо Орсолини