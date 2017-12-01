Рома
мин
1
Алисон Рамзес
Алисон
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
90
5
Жуан Гильерме
Жуан
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
11
Коларов
Александар Коларов
90
6
Строотман
Кевин Строотман
32'
90
21
Гоналон
Максим Гоналон
90
7
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
53'
90
17
Ундер
Дженгиз Ундер
90
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
90
9
Джеко
Эдин Джеко
19'
90
Запасные
48
Антонуччи
Мирко Антонуччи
18
Лобонц
Богдан Лобонц
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
55
Кастан
Леандро Кастан
33
Эмерсон
Эмерсон
20
Фасио
Федерико Фасио
15
Морено
Эктор Морено
25
Перес
Бруно Перес
30
да Силва
Сантос да Силва
14
Шик
Патрик Шик
СПАЛ
мин
1
Гомис
Альфред Гомис
90
27
Фелипе Диас
Фелипе
90
14
Матиелло
Федерико Матиелло
90
23
Викари
Франческо Викари
90
77
Вивиани
Федерико Вивиани
55'
90
88
Грасси
Альберто Грасси
90
11
Риццо
Лука Риццо
90
29
Лаццари
Мануэль Лаццари
90
43
Палоски
Альберто Палоски
90
9
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли
90
Запасные
2
Оиконому
Мариос Оиконому
28
Скьяттарелла
Паскуале Скьяттарелла
24
Витале
Маттиа Витале
20
Мора
Лука Мора
10
Флоккари
Сержио Флоккари
22
Боррьелло
Марко Боррьелло