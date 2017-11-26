Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
21
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
12
Сандро
Алекс Сандро
90
15
Барцальи
Андреа Барцальи
90
4
Бенатиа
Медхи Бенатиа
71'
90
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
90
14
Матюиди
Блейз Матюиди
90
11
Коста
Дуглас Коста
90
17
Манджукич
Марио Манджукич
52'
90
10
Дибала
Пауло Дибала
90
Запасные
23
Щесны
Войцех Щесны
16
Пинсольо
Карло Пинсольо
24
Ругани
Даниэле Ругани
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
30
Бентанкур
Родриго Бентанкур
27
Стураро
Стефано Стураро
5
Пьянич
Миралем Пьянич
22
Асамоа
Квадво Асамоа
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
Кротоне
мин
1
Кордас
Алекс Кордас
90
20
Павлович
Даниэль Павлович
90
7
Чеккерини
Федерико Чеккерини
90
31
Сампиризи
Марио Сампиризи
90
93
Айети
Арлинд Айети
90
6
Роден
Маркус Роден
90
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
90
24
Тонев
Александар Тонев
90
10
Барберис
Андреа Барберис
90
17
Будимир
Анте Будимир
90
9
Налини
Андреа Налини
90
Запасные
3
Феста
Марко Феста
78
Висково
Аньелло Висково
44
Кабрера
Леандро Кабрера
34
Шимич
Штефан Шимич
37
Фараони
Давиде Фараони
87
Мартелла
Бруно Мартелла
8
Ромеро
Аристотелес Ромеро
89
Крочата
Джованни Крочата
5
Стоян
Адриан Стоян
29
Тротта
Марселло Тротта
14
Сульич
Казим Сульич
99
Точукву
Симеон Точукву