Лацио
мин
1
Стракоша
Томас Стракоша
90
15
Бартоломеу
Баштуш
90
3
де Врей
Стефан де Врей
25'
90
26
Раду
Штефан Раду
90
16
Пароло
Марко Пароло
90
19
Лулич
Сенад Лулич
90
18
Альберто
Луис Альберто
90
6
Лейва
Лукас Лейва
90
77
Марушич
Адам Марушич
90
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
90
17
Иммобиле
Чиро Иммобиле
90
Запасные
96
Мургиа
Алессандро Мургиа
25
Варгич
Иван Варгич
23
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
27
Фелипе
Луис Фелипе
8
Баста
Душан Баста
13
Уоллес
Уоллес
5
Лукаку
Джордан Лукаку
4
Патрик
Патрик
20
Кайседо
Фелипе Кайседо
Фиорентина
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
2
Лорини
Венсан Лорини
90
20
Пеццелла
Герман Пеццелла
90
3
Бираги
Кристиано Бираги
90
13
Астори
Давиде Астори
90
24
Бенасси
Марко Бенасси
90
17
Верету
Жордан Верету
90
25
Кьеза
Федерико Кьеза
90
5
Бадель
Милан Бадель
90
77
Теро
Сирил Теро
90
9
Симеоне
Джованни Симеоне
90
Запасные
97
Дронговски
Бартломей Дронговски
4
Миленкович
Никола Миленкович
31
Уго
Витор Уго
15
Оливера
Максимильяно Оливера
76
Гаспар
Бруну Гаспар
19
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
8
Сапонара
Риккардо Сапонара
28
Диаш
Жил Диаш
10
Эйссерик
Валентин Эйссерик
27
Ло Фасо
Симоне Ло Фасо
6
Санчес
Карлос Санчес
30
Бабакар
Хума Бабакар