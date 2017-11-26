Удинезе
мин
22
Скуффет
Симоне Скуффет
90
4
Анджелла
Габриэле Анджелла
90
5
Данило
Данило
90
3
Каэтано
Самир
90
53
Аднан
Али Аднан
90
72
Барак
Антонин Барак
90
99
Балич
Андрия Балич
90
6
Фофана
Секо Фофана
90
10
де Пауль
Родриго де Пауль
90
27
Видмер
Силвэн Видмер
90
18
Перица
Стипе Перица
90
Запасные
25
Борселлини
Давиде Борселлини
17
Нуйтинк
Брам Нуйтинк
97
Пеццелла
Джузеппе Пеццелла
13
Ингелссон
Сванте Ингелссон
21
Понтиссо
Симоне Понтиссо
14
Янкто
Якуб Янкто
19
Стригер Ларсен
Йенс Стригер Ларсен
15
Ласанья
Кевин Ласанья
9
Байич
Рияд Байич
7
Матос Сантос
Ридер Матос Сантос
20
Лопес
Макси Лопес
Наполи
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
90
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
90
11
Маджо
Кристиан Маджо
90
8
Фильо Хорхе
Жоржиньо
33'
90
14
Мертенс
Дрис Мертенс
90
5
Аллан
Аллан
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
90
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
90
7
Кальехон
Хосе Кальехон
90
Запасные
22
Сепе
Луиджи Сепе
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
19
Максимович
Никола Максимович
6
Мариу Руй
Мариу Руй
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
15
Джаккерини
Эмануэле Джаккерини
20
Зелински
Петр Зелински
30
Рог
Марко Рог
42
Диавара
Амаду Диавара
37
Уна
Адам Уна
18
Леандриньо
Леандриньо