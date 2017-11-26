Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
17
Сапата
Кристиан Сапата
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
68
Родригес
Рикардо Родригес
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
79
Кесси
Франк Кесси
90
8
Хесус Фернандес
Сусо
90
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
90
9
Силва
Андре Силва
90
7
Калинич
Никола Калинич
90
Запасные
30
Сторари
Марко Сторари
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
31
Антонелли
Лука Антонелли
15
Гомес
Густаво Гомес
29
Палетта
Габриэль Палетта
22
Мусаччио
Матео Мусаччио
73
Локателли
Мануэль Локателли
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
63
Кутроне
Патрик Кутроне
Торино
мин
39
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
33
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
13
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
8
Базелли
Даниэле Базелли
90
22
Оби
Жоэль Оби
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
11
Ньянг
М'Байе Ньянг
90
9
Белотти
Андреа Белотти
90
10
Льяич
Адем Льяич
90
Запасные
32
Милинкович-Савич
Ваня Милинкович-Савич
4
Бонифази
Кевин Бонифази
24
Моретти
Эмилиано Моретти
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
21
Беренгер
Алекс Беренгер
16
Густафсон
Самуэль Густафсон
5
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
6
Аква
Африйе Аква
14
Фальке
Яго Фальке
20
Эдера
Симоне Эдера
31
Бойе
Лукас Бойе