Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
90
5
Иццо
Армандо Иццо
90
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
90
20
Рози
Алеандро Рози
90
2
Сполли
Николас Сполли
90
8
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
90
30
Ригони
Лука Ригони
90
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
90
44
Велозу
Мигель Велозу
90
11
Таарабт
Адель Таарабт
90
19
Пандев
Горан Пандев
90
Запасные
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
38
Зима
Лукаш Зима
13
Россеттини
Лука Россеттини
14
Бираски
Давиде Бираски
3
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
27
Риччи
Федерико Риччи
4
Кофи
Исаак Кофи
22
Лазович
Дарко Лазович
17
Палладино
Раффаэле Палладино
10
Лападула
Джанлука Лападула
64
Пеллегри
Пьетро Пеллегри
Рома
мин
1
Алисон Рамзес
Алисон
90
11
Коларов
Александар Коларов
90
20
Фасио
Федерико Фасио
90
5
Жуан Гильерме
Жуан
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
90
6
Строотман
Кевин Строотман
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
8
Перотти
Диего Перотти
90
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
59'
90
9
Джеко
Эдин Джеко
90
Запасные
18
Лобонц
Богдан Лобонц
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
15
Морено
Эктор Морено
33
Эмерсон
Эмерсон
44
Манолас
Костас Манолас
17
Ундер
Дженгиз Ундер
30
да Силва
Сантос да Силва
7
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
25
Перес
Бруно Перес
21
Гоналон
Максим Гоналон
23
Дефрель
Грегор Дефрель
14
Шик
Патрик Шик