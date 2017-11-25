Кальяри
мин
1
Рафаэль
Рафаэль
90
3
Андреолли
Марко Андреолли
90
23
Чеппителли
Лука Чеппителли
90
16
Фараго
Паоло Фараго
90
18
Барелла
Николо Барелла
90
21
Ионицэ
Артур Ионицэ
90
8
Чигарини
Лука Чигарини
90
20
Падоин
Симоне Падоин
90
30
Паволетти
Леонардо Паволетти
71'
90
10
Жоао
Жоао Педро
90
Запасные
26
Кроста
Лука Кроста
28
Краньо
Алессио Краньо
2
ван дер Вил
Грегори ван дер Вил
12
Мянго
Сенна Мянго
19
Писакане
Фабио Писакане
24
Капуано
Марко Капуано
4
Дессена
Даниэле Дессена
9
Джианнетти
Никколо Джианнетти
17
Фариас
Диего Фариас
36
Мельчорри
Федерико Мельчорри
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
90
21
Сантон
Давиде Сантон
90
25
Миранда
Жоао Миранда
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
11
Весино
Матиас Весино
90
5
Гальярдини
Роберто Гальярдини
90
20
Валеро
Борха Валеро
90
44
Перишич
Иван Перишич
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
90
9
Икарди
Мауро Икарди
29'
83'
90
Запасные
46
Берни
Томмазо Берни
27
Паделли
Даниэле Паделли
29
Дальберт
Дальберт
13
Раноккия
Андреа Раноккия
7
Канселу
Жоау Канселу
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
10
Мариу
Жоау Мариу
77
Брозович
Марсело Брозович
23
Ситадин
Эдер Мартинс Ситадин
17
Карамо
Янн Карамо
99
Пинамонти
Андреа Пинамонти