Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
23
Гаццола
Марсело Гаццола
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
13
Пелузо
Федерико Пелузо
90
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
8
Бьондини
Давиде Бьондини
90
10
Матри
Алессандро Матри
90
25
Берарди
Доменико Берарди
90
16
Политано
Маттео Политано
90
Запасные
70
Марсон
Леонардо Марсон
77
Пеголо
Джанлука Пеголо
24
Гольданига
Эдоардо Гольданига
21
Лирола
Поль Лирола
6
Маццителли
Лука Маццителли
12
Сенси
Стефано Сенси
90
Рагуса
Антонио Рагуса
11
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
Верона
мин
1
Николас
Николас
90
26
Касерес
Мартин Касерес
90
75
Арто
Томас Арто
90
12
Караччоло
Антонио Караччоло
90
77
Бюхель
Марсель Бюхель
90
2
Ромуло Соуза
Ромуло
90
27
Валоти
Маттиа Валоти
90
5
Сукулини
Бруно Сукулини
22'
90
7
Верде
Даниэле Верде
31'
90
93
Фарес
Мохаммед Фарес
90
10
Черчи
Алессио Черчи
90
Запасные
40
Коппола
Фердинандо Коппола
17
Сильвестри
Марко Сильвестри
69
Супрайен
Самуэль Супрайен
8
Фоссати
Марко Фоссати
14
Сукулини
Франко Сукулини
24
Бесса
Даниэль Бесса
37
Беардзотти
Энрико Беардзотти
9
Кен
Мойзе Кен
11
Паццини
Джампаоло Паццини