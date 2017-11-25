Кьево
мин
70
Соррентино
Стефано Соррентино
90
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
90
12
Цесар
Боштьян Цесар
90
40
Томович
Ненад Томович
90
18
Гобби
Массимо Гобби
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
90
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
4
Ригони
Никола Ригони
90
77
Бастьен
Самюэль Бастьен
90
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
90
45
Инглесе
Роберто Инглесе
66'
82'
90
Запасные
98
Конфенте
Алессандро Конфенте
90
Секулин
Андреа Секулин
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
10
Гаудино
Джанлука Гаудино
27
Депаоли
Фабио Депаоли
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
9
Степински
Мариуш Степински
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
СПАЛ
мин
1
Гомис
Альфред Гомис
90
27
Фелипе Диас
Фелипе
90
14
Матиелло
Федерико Матиелло
90
15
Вяйсянен
Саули Вяйсянен
90
23
Викари
Франческо Викари
90
28
Скьяттарелла
Паскуале Скьяттарелла
90
88
Грасси
Альберто Грасси
90
11
Риццо
Лука Риццо
90
29
Лаццари
Мануэль Лаццари
90
43
Палоски
Альберто Палоски
90
9
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли
90
Запасные
12
Конате
Па Конате
24
Витале
Маттиа Витале
20
Мора
Лука Мора
10
Флоккари
Сержио Флоккари