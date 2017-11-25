Болонья
мин
83
Миранте
Антонио Миранте
90
35
Торосидис
Василис Торосидис
90
5
Пульгар
Эрик Пульгар
90
6
Де Майо
Себастьян Де Майо
90
15
Мбайе
Ибрахима Мбайе
23'
90
20
Майетта
Доменико Майетта
90
77
Донса
Годфред Донса
90
9
Верди
Симоне Верди
3'
90
16
Поли
Андреа Поли
90
10
Дестро
Маттиа Дестро
90
24
Паласио
Родриго Паласио
90
Запасные
1
Да Кошта
Анжело Да Кошта
25
Масина
Адам Масина
3
Гонсалес
Джанкарло Гонсалес
18
Хеландер
Филип Хеландер
4
Крафт
Эмиль Крафт
8
Таидер
Сафир Таидер
2
Надь
Адам Надь
11
Крейчи
Ладислав Крейчи
12
Крисетиг
Лоренцо Крисетиг
7
Петкович
Бруно Петкович
30
Оквонкво
Орджи Оквонкво
Сампдория
мин
2
Вивиано
Эмилиано Вивиано
90
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
13
Феррари
Джанмарко Феррари
90
17
Стринич
Иван Стринич
90
24
Берешиньски
Бартош Берешиньски
90
34
Торрейра
Лукас Торрейра
90
21
Верре
Валерио Верре
90
90
Рамирес
Гастон Рамирес
90
8
Баррето
Эдгар Баррето
90
91
Сапата
Дуван Сапата
90
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
90
Запасные
1
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
92
Тоццо
Андреа Тоццо
19
Реджини
Васко Реджини
29
Мурру
Никола Мурру
28
Капецци
Леонардо Капецци
18
Прат
Деннис Прат
11
Альварес
Рикардо Альварес
7
Сала
Джакопо Сала
9
Капрари
Джанлука Капрари
99
Ковнацки
Давид Ковнацки