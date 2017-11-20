Верона
мин
1
Николас
Николас
90
26
Касерес
Мартин Касерес
33'
90
75
Арто
Томас Арто
90
12
Караччоло
Антонио Караччоло
90
77
Бюхель
Марсель Бюхель
90
2
Ромуло Соуза
Ромуло
90
5
Сукулини
Бруно Сукулини
90
7
Верде
Даниэле Верде
90
93
Фарес
Мохаммед Фарес
90
10
Черчи
Алессио Черчи
12'
90
11
Паццини
Джампаоло Паццини
90
Запасные
40
Коппола
Фердинандо Коппола
17
Сильвестри
Марко Сильвестри
69
Супрайен
Самуэль Супрайен
8
Фоссати
Марко Фоссати
14
Сукулини
Франко Сукулини
37
Беардзотти
Энрико Беардзотти
29
Тупта
Любомир Тупта
Болонья
мин
83
Миранте
Антонио Миранте
90
5
Пульгар
Эрик Пульгар
90
25
Масина
Адам Масина
90
3
Гонсалес
Джанкарло Гонсалес
90
18
Хеландер
Филип Хеландер
90
4
Крафт
Эмиль Крафт
90
77
Донса
Годфред Донса
76'
90
9
Верди
Симоне Верди
90
16
Поли
Андреа Поли
90
10
Дестро
Маттиа Дестро
22'
90
24
Паласио
Родриго Паласио
90
Запасные
34
Равалья
Федерико Равалья
1
Да Кошта
Анжело Да Кошта
35
Торосидис
Василис Торосидис
6
Де Майо
Себастьян Де Майо
20
Майетта
Доменико Майетта
15
Мбайе
Ибрахима Мбайе
8
Таидер
Сафир Таидер
2
Надь
Адам Надь
11
Крейчи
Ладислав Крейчи
12
Крисетиг
Лоренцо Крисетиг
30
Оквонкво
Орджи Оквонкво