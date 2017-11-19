Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
90
21
Сантон
Давиде Сантон
90
25
Миранда
Жоао Миранда
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
11
Весино
Матиас Весино
90
5
Гальярдини
Роберто Гальярдини
90
20
Валеро
Борха Валеро
90
44
Перишич
Иван Перишич
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
90
9
Икарди
Мауро Икарди
51'
60'
90
Запасные
46
Берни
Томмазо Берни
27
Паделли
Даниэле Паделли
29
Дальберт
Дальберт
13
Раноккия
Андреа Раноккия
7
Канселу
Жоау Канселу
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
10
Мариу
Жоау Мариу
77
Брозович
Марсело Брозович
23
Ситадин
Эдер Мартинс Ситадин
17
Карамо
Янн Карамо
99
Пинамонти
Андреа Пинамонти
Аталанта
мин
1
Бериша
Этрит Бериша
90
5
Масиелло
Андреа Масиелло
90
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
90
33
Хатебур
Ханс Хатебур
90
3
Толой
Рафаэл Толой
90
21
Кастань
Тимоти Кастань
90
4
Кристанте
Бриан Кристанте
90
15
де Рон
Мартен де Рон
90
27
Куртич
Ясмин Куртич
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
90
72
Иличич
Йосип Иличич
90
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
91
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
95
Бастони
Алессандро Бастони
28
Манчини
Джанлука Манчини
8
Госенс
Робин Госенс
32
Хаас
Николас Хаас
23
Мелегони
Филиппо Мелегони
29
Петанья
Андреа Петанья
9
Корнелиус
Андреас Корнелиус
20
Видо
Лука Видо
7
Орсолини
Риккардо Орсолини