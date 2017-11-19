Удинезе
мин
1
Биццарри
Альбано Биццарри
90
4
Анджелла
Габриэле Анджелла
90
5
Данило
Данило
90
3
Каэтано
Самир
90
10
де Пауль
Родриго де Пауль
90
99
Балич
Андрия Балич
90
14
Янкто
Якуб Янкто
90
27
Видмер
Силвэн Видмер
90
72
Барак
Антонин Барак
90
18
Перица
Стипе Перица
90
20
Лопес
Макси Лопес
90
Запасные
22
Скуффет
Симоне Скуффет
17
Нуйтинк
Брам Нуйтинк
97
Пеццелла
Джузеппе Пеццелла
53
Аднан
Али Аднан
21
Понтиссо
Симоне Понтиссо
6
Фофана
Секо Фофана
85
Бехрами
Валон Бехрами
13
Ингелссон
Сванте Ингелссон
9
Байич
Рияд Байич
15
Ласанья
Кевин Ласанья
7
Матос Сантос
Ридер Матос Сантос
Кальяри
мин
1
Рафаэль
Рафаэль
90
3
Андреолли
Марко Андреолли
90
23
Чеппителли
Лука Чеппителли
90
16
Фараго
Паоло Фараго
90
18
Барелла
Николо Барелла
90
21
Ионицэ
Артур Ионицэ
90
8
Чигарини
Лука Чигарини
90
20
Падоин
Симоне Падоин
90
30
Паволетти
Леонардо Паволетти
90
10
Жоао
Жоао Педро
55'
90
Запасные
26
Кроста
Лука Кроста
28
Краньо
Алессио Краньо
2
ван дер Вил
Грегори ван дер Вил
12
Мянго
Сенна Мянго
19
Писакане
Фабио Писакане
24
Капуано
Марко Капуано
4
Дессена
Даниэле Дессена
25
Сау
Марко Сау
9
Джианнетти
Никколо Джианнетти
17
Фариас
Диего Фариас
36
Мельчорри
Федерико Мельчорри