Торино
мин
39
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
33
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
13
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
8
Базелли
Даниэле Базелли
34'
90
14
Фальке
Яго Фальке
90
22
Оби
Жоэль Оби
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
9
Белотти
Андреа Белотти
90
10
Льяич
Адем Льяич
90
Запасные
32
Милинкович-Савич
Ваня Милинкович-Савич
4
Бонифази
Кевин Бонифази
24
Моретти
Эмилиано Моретти
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
21
Беренгер
Алекс Беренгер
16
Густафсон
Самуэль Густафсон
5
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
6
Аква
Африйе Аква
11
Ньянг
М'Байе Ньянг
20
Эдера
Симоне Эдера
31
Бойе
Лукас Бойе
Кьево
мин
70
Соррентино
Стефано Соррентино
90
40
Томович
Ненад Томович
90
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
90
12
Цесар
Боштьян Цесар
90
18
Гобби
Массимо Гобби
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
90
8
Радованович
Иван Радованович
90
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
14'
90
19
Кастро
Лукас Кастро
90
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
90
45
Инглесе
Роберто Инглесе
90
Запасные
98
Конфенте
Алессандро Конфенте
90
Секулин
Андреа Секулин
4
Ригони
Никола Ригони
10
Гаудино
Джанлука Гаудино
77
Бастьен
Самюэль Бастьен
27
Депаоли
Фабио Депаоли
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
9
Степински
Мариуш Степински
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли