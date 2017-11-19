СПАЛ
мин
1
Гомис
Альфред Гомис
90
27
Фелипе Диас
Фелипе
90
23
Викари
Франческо Викари
90
21
Саламон
Бартош Саламон
90
14
Матиелло
Федерико Матиелло
90
29
Лаццари
Мануэль Лаццари
90
88
Грасси
Альберто Грасси
90
28
Скьяттарелла
Паскуале Скьяттарелла
90
77
Вивиани
Федерико Вивиани
90
43
Палоски
Альберто Палоски
42'
90
22
Боррьелло
Марко Боррьелло
90
Запасные
15
Вяйсянен
Саули Вяйсянен
2
Оиконому
Мариос Оиконому
12
Конате
Па Конате
20
Мора
Лука Мора
11
Риццо
Лука Риццо
9
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли
10
Флоккари
Сержио Флоккари
Фиорентина
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
20
Пеццелла
Герман Пеццелла
90
15
Оливера
Максимильяно Оливера
90
76
Гаспар
Бруну Гаспар
90
13
Астори
Давиде Астори
90
17
Верету
Жордан Верету
90
28
Диаш
Жил Диаш
90
24
Бенасси
Марко Бенасси
90
25
Кьеза
Федерико Кьеза
80'
90
6
Санчес
Карлос Санчес
90
9
Симеоне
Джованни Симеоне
90
Запасные
22
Черофолини
Микеле Черофолини
97
Дронговски
Бартломей Дронговски
4
Миленкович
Никола Миленкович
31
Уго
Витор Уго
2
Лорини
Венсан Лорини
3
Бираги
Кристиано Бираги
8
Сапонара
Риккардо Сапонара
19
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
11
Хаджи
Янис Хаджи
27
Ло Фасо
Симоне Ло Фасо
10
Эйссерик
Валентин Эйссерик
30
Бабакар
Хума Бабакар