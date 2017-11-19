Кротоне
мин
1
Кордас
Алекс Кордас
90
31
Сампиризи
Марио Сампиризи
90
7
Чеккерини
Федерико Чеккерини
90
34
Шимич
Штефан Шимич
90
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
90
87
Мартелла
Бруно Мартелла
90
10
Барберис
Андреа Барберис
90
17
Будимир
Анте Будимир
90
5
Стоян
Адриан Стоян
90
29
Тротта
Марселло Тротта
90
9
Налини
Андреа Налини
90
Запасные
3
Феста
Марко Феста
78
Висково
Аньелло Висково
44
Кабрера
Леандро Кабрера
93
Айети
Арлинд Айети
89
Крочата
Джованни Крочата
8
Ромеро
Аристотелес Ромеро
13
Иско
Мариано Иско
6
Роден
Маркус Роден
24
Тонев
Александар Тонев
37
Фараони
Давиде Фараони
14
Сульич
Казим Сульич
99
Точукву
Симеон Точукву
Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
90
5
Иццо
Армандо Иццо
90
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
90
20
Рози
Алеандро Рози
90
2
Сполли
Николас Сполли
90
8
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
90
30
Ригони
Лука Ригони
11'
90
44
Велозу
Мигель Велозу
90
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
90
11
Таарабт
Адель Таарабт
90
19
Пандев
Горан Пандев
90
Запасные
38
Зима
Лукаш Зима
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
14
Бираски
Давиде Бираски
3
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
13
Россеттини
Лука Россеттини
4
Кофи
Исаак Кофи
22
Лазович
Дарко Лазович
17
Палладино
Раффаэле Палладино
16
Галабинов
Андрей Галабинов
10
Лападула
Джанлука Лападула