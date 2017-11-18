Рома
мин
1
Алисон Рамзес
Алисон
90
11
Коларов
Александар Коларов
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
20
Фасио
Федерико Фасио
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
90
6
Строотман
Кевин Строотман
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
53'
90
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
8
Перотти
Диего Перотти
49'
90
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
90
9
Джеко
Эдин Джеко
90
Запасные
18
Лобонц
Богдан Лобонц
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
15
Морено
Эктор Морено
33
Эмерсон
Эмерсон
5
Жуан
Жуан
55
Кастан
Леандро Кастан
17
Ундер
Дженгиз Ундер
30
да Силва
Сантос да Силва
7
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
25
Перес
Бруно Перес
21
Гоналон
Максим Гоналон
23
Дефрель
Грегор Дефрель
Лацио
мин
1
Стракоша
Томас Стракоша
90
15
Бартоломеу
Баштуш
90
3
де Врей
Стефан де Врей
90
26
Раду
Штефан Раду
90
16
Пароло
Марко Пароло
90
19
Лулич
Сенад Лулич
90
18
Альберто
Луис Альберто
90
6
Лейва
Лукас Лейва
90
77
Марушич
Адам Марушич
90
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
90
17
Иммобиле
Чиро Иммобиле
72'
90
Запасные
96
Мургиа
Алессандро Мургиа
25
Варгич
Иван Варгич
23
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
27
Фелипе
Луис Фелипе
8
Баста
Душан Баста
33
дос Сантос Насименто
Маурисио дос Сантос Насименто
5
Лукаку
Джордан Лукаку
4
Патрик
Патрик
7
Да Кунья
Луиш Карлуш Да Кунья