Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
23
Гаццола
Марсело Гаццола
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
13
Пелузо
Федерико Пелузо
90
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
90
6
Маццителли
Лука Маццителли
90
90
Рагуса
Антонио Рагуса
90
16
Политано
Маттео Политано
90
11
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
90
Запасные
70
Марсон
Леонардо Марсон
77
Пеголо
Джанлука Пеголо
21
Лирола
Поль Лирола
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
12
Сенси
Стефано Сенси
8
Бьондини
Давиде Бьондини
10
Матри
Алессандро Матри
17
Пьерини
Николас Пьерини
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
17
Сапата
Кристиан Сапата
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
39'
90
2
Калабрия
Давиде Калабрия
90
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
79
Кесси
Франк Кесси
90
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
90
8
Хесус Фернандес
Сусо
67'
90
11
Борини
Фабио Борини
90
7
Калинич
Никола Калинич
90
Запасные
30
Сторари
Марко Сторари
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
20
Абате
Иньяцио Абате
31
Антонелли
Лука Антонелли
15
Гомес
Густаво Гомес
29
Палетта
Габриэль Палетта
22
Мусаччио
Матео Мусаччио
73
Локателли
Мануэль Локателли
4
Маури
Хосе Маури
9
Силва
Андре Силва
63
Кутроне
Патрик Кутроне