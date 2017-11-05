Аталанта
мин
1
Бериша
Этрит Бериша
90
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
90
33
Хатебур
Ханс Хатебур
90
3
Толой
Рафаэл Толой
90
13
Кальдара
Маттиа Кальдара
90
4
Кристанте
Бриан Кристанте
23'
90
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
90
15
де Рон
Мартен де Рон
90
11
Фройлер
Ремо Фройлер
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
90
29
Петанья
Андреа Петанья
90
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
91
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
5
Масиелло
Андреа Масиелло
21
Кастань
Тимоти Кастань
27
Куртич
Ясмин Куртич
8
Госенс
Робин Госенс
32
Хаас
Николас Хаас
9
Корнелиус
Андреас Корнелиус
СПАЛ
мин
1
Гомис
Альфред Гомис
90
27
Фелипе Диас
Фелипе
90
23
Викари
Франческо Викари
90
21
Саламон
Бартош Саламон
90
14
Матиелло
Федерико Матиелло
90
29
Лаццари
Мануэль Лаццари
90
20
Мора
Лука Мора
90
88
Грасси
Альберто Грасси
90
77
Вивиани
Федерико Вивиани
90
43
Палоски
Альберто Палоски
90
7
Антенуччи
Мирко Антенуччи
90
Запасные
33
Коста
Филиппо Коста
2
Оиконому
Мариос Оиконому
12
Конате
Па Конате
24
Витале
Маттиа Витале
11
Риццо
Лука Риццо
9
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли
22
Боррьелло
Марко Боррьелло