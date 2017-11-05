Фиорентина
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
13
Астори
Давиде Астори
90
3
Бираги
Кристиано Бираги
90
20
Пеццелла
Герман Пеццелла
90
76
Гаспар
Бруну Гаспар
90
25
Кьеза
Федерико Кьеза
90
28
Диаш
Жил Диаш
90
17
Верету
Жордан Верету
9'
90
24
Бенасси
Марко Бенасси
90
5
Бадель
Милан Бадель
90
9
Симеоне
Джованни Симеоне
39'
90
Запасные
22
Черофолини
Микеле Черофолини
97
Дронговски
Бартломей Дронговски
4
Миленкович
Никола Миленкович
31
Уго
Витор Уго
15
Оливера
Максимильяно Оливера
6
Санчес
Карлос Санчес
27
Ло Фасо
Симоне Ло Фасо
8
Сапонара
Риккардо Сапонара
19
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
10
Эйссерик
Валентин Эйссерик
30
Бабакар
Хума Бабакар
7
Зехнини
Рафик Зехнини
Рома
мин
1
Алисон Рамзес
Алисон
90
11
Коларов
Александар Коларов
90
44
Манолас
Костас Манолас
50'
90
20
Фасио
Федерико Фасио
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
90
30
да Силва
Сантос да Силва
5'
30'
90
7
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
21
Гоналон
Максим Гоналон
90
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
90
9
Джеко
Эдин Джеко
90
Запасные
18
Лобонц
Богдан Лобонц
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
15
Морено
Эктор Морено
33
Эмерсон
Эмерсон
5
Жуан
Жуан
55
Кастан
Леандро Кастан
6
Строотман
Кевин Строотман
17
Ундер
Дженгиз Ундер
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
23
Дефрель
Грегор Дефрель
8
Перотти
Диего Перотти