Кьево
мин
70
Соррентино
Стефано Соррентино
90
18
Гобби
Массимо Гобби
90
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
90
40
Томович
Ненад Томович
90
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
90
8
Радованович
Иван Радованович
90
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
19
Кастро
Лукас Кастро
90
27
Депаоли
Фабио Депаоли
90
45
Инглесе
Роберто Инглесе
90
Запасные
98
Конфенте
Алессандро Конфенте
90
Секулин
Андреа Секулин
4
Ригони
Никола Ригони
10
Гаудино
Джанлука Гаудино
77
Бастьен
Самюэль Бастьен
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
9
Степински
Мариуш Степински
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
Наполи
мин
22
Сепе
Луиджи Сепе
90
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
6
Мариу Руй
Мариу Руй
90
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
20
Зелински
Петр Зелински
90
8
Фильо Хорхе
Жоржиньо
90
14
Мертенс
Дрис Мертенс
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
90
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
90
7
Кальехон
Хосе Кальехон
90
Запасные
25
Рейна
Пепе Рейна
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
11
Маджо
Кристиан Маджо
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
19
Максимович
Никола Максимович
37
Уна
Адам Уна
42
Диавара
Амаду Диавара
30
Рог
Марко Рог
5
Аллан
Аллан
15
Джаккерини
Эмануэле Джаккерини