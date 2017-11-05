Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
25
Миранда
Жоао Миранда
90
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
90
44
Перишич
Иван Перишич
90
20
Валеро
Борха Валеро
90
5
Гальярдини
Роберто Гальярдини
90
11
Весино
Матиас Весино
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
90
9
Икарди
Мауро Икарди
90
Запасные
46
Берни
Томмазо Берни
27
Паделли
Даниэле Паделли
29
Дальберт
Дальберт
7
Канселу
Жоау Канселу
13
Раноккия
Андреа Раноккия
21
Сантон
Давиде Сантон
10
Мариу
Жоау Мариу
77
Брозович
Марсело Брозович
23
Ситадин
Эдер Мартинс Ситадин
17
Карамо
Янн Карамо
Торино
мин
39
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
13
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
33
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
8
Базелли
Даниэле Базелли
90
14
Фальке
Яго Фальке
60'
90
22
Оби
Жоэль Оби
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
9
Белотти
Андреа Белотти
90
10
Льяич
Адем Льяич
90
Запасные
1
Ичасо
Сальвадор Ичасо
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
24
Моретти
Эмилиано Моретти
21
Беренгер
Алекс Беренгер
16
Густафсон
Самуэль Густафсон
5
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
6
Аква
Африйе Аква
11
Ньянг
М'Байе Ньянг
31
Бойе
Лукас Бойе