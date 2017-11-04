Болонья
мин
1
Да Кошта
Анжело Да Кошта
90
25
Масина
Адам Масина
90
3
Гонсалес
Джанкарло Гонсалес
90
18
Хеландер
Филип Хеландер
90
4
Крафт
Эмиль Крафт
90
77
Донса
Годфред Донса
90
12
Крисетиг
Лоренцо Крисетиг
90
9
Верди
Симоне Верди
38'
45'
90
16
Поли
Андреа Поли
90
24
Паласио
Родриго Паласио
90
14
Ди Франческо
Федерико Ди Франческо
90
Запасные
34
Равалья
Федерико Равалья
6
Де Майо
Себастьян Де Майо
15
Мбайе
Ибрахима Мбайе
20
Майетта
Доменико Майетта
8
Таидер
Сафир Таидер
2
Надь
Адам Надь
11
Крейчи
Ладислав Крейчи
30
Оквонкво
Орджи Оквонкво
7
Петкович
Бруно Петкович
10
Дестро
Маттиа Дестро
Кротоне
мин
1
Кордас
Алекс Кордас
90
31
Сампиризи
Марио Сампиризи
90
7
Чеккерини
Федерико Чеккерини
90
34
Шимич
Штефан Шимич
90
20
Павлович
Даниэль Павлович
90
10
Барберис
Андреа Барберис
90
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
90
17
Будимир
Анте Будимир
42'
70'
90
5
Стоян
Адриан Стоян
90
29
Тротта
Марселло Тротта
68'
90
9
Налини
Андреа Налини
90
Запасные
3
Феста
Марко Феста
78
Висково
Аньелло Висково
44
Кабрера
Леандро Кабрера
93
Айети
Арлинд Айети
37
Фараони
Давиде Фараони
87
Мартелла
Бруно Мартелла
6
Роден
Маркус Роден
24
Тонев
Александар Тонев
13
Иско
Мариано Иско
14
Сульич
Казим Сульич
99
Точукву
Симеон Точукву