Верона
мин
1
Николас
Николас
90
69
Супрайен
Самуэль Супрайен
90
75
Арто
Томас Арто
90
2
Ромуло Соуза
Ромуло
90
24
Бесса
Даниэль Бесса
90
10
Черчи
Алессио Черчи
90
93
Фарес
Мохаммед Фарес
90
7
Верде
Даниэле Верде
90
9
Кен
Мойзе Кен
90
Запасные
40
Коппола
Фердинандо Коппола
17
Сильвестри
Марко Сильвестри
77
Бюхель
Марсель Бюхель
27
Валоти
Маттиа Валоти
20
Цаканьи
Маттиа Цаканьи
11
Паццини
Джампаоло Паццини
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
90
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
90
25
Миранда
Жоао Миранда
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
11
Весино
Матиас Весино
90
5
Гальярдини
Роберто Гальярдини
90
20
Валеро
Борха Валеро
36'
90
44
Перишич
Иван Перишич
67'
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
90
9
Икарди
Мауро Икарди
90
Запасные
46
Берни
Томмазо Берни
27
Паделли
Даниэле Паделли
29
Дальберт
Дальберт
21
Сантон
Давиде Сантон
13
Раноккия
Андреа Раноккия
7
Канселу
Жоау Канселу
10
Мариу
Жоау Мариу
77
Брозович
Марсело Брозович
23
Ситадин
Эдер Мартинс Ситадин
17
Карамо
Янн Карамо
99
Пинамонти
Андреа Пинамонти