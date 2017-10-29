Торино
мин
39
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
33
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
24
Моретти
Эмилиано Моретти
90
5
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
90
8
Базелли
Даниэле Базелли
90
6
Аква
Африйе Аква
90
14
Фальке
Яго Фальке
40'
90
9
Белотти
Андреа Белотти
90
10
Льяич
Адем Льяич
90
Запасные
1
Ичасо
Сальвадор Ичасо
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
13
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
21
Беренгер
Алекс Беренгер
16
Густафсон
Самуэль Густафсон
22
Оби
Жоэль Оби
11
Ньянг
М'Байе Ньянг
99
Садик
Умар Садик
31
Бойе
Лукас Бойе
19
Де Лука
Мануэль Де Лука
Кальяри
мин
1
Рафаэль
Рафаэль
90
3
Андреолли
Марко Андреолли
90
24
Капуано
Марко Капуано
90
16
Фараго
Паоло Фараго
90
18
Барелла
Николо Барелла
30'
90
8
Чигарини
Лука Чигарини
90
20
Падоин
Симоне Падоин
90
10
Жоао
Жоао Педро
90
30
Паволетти
Леонардо Паволетти
90
17
Фариас
Диего Фариас
90
Запасные
26
Кроста
Лука Кроста
2
ван дер Вил
Грегори ван дер Вил
12
Мянго
Сенна Мянго
23
Чеппителли
Лука Чеппителли
21
Ионицэ
Артур Ионицэ
4
Дессена
Даниэле Дессена
9
Джианнетти
Никколо Джианнетти
25
Сау
Марко Сау