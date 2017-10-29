Удинезе
мин
1
Биццарри
Альбано Биццарри
90
5
Данило
Данило
90
17
Нуйтинк
Брам Нуйтинк
90
53
Аднан
Али Аднан
90
72
Барак
Антонин Барак
68'
90
6
Фофана
Секо Фофана
90
10
де Пауль
Родриго де Пауль
45'
90
85
Бехрами
Валон Бехрами
90
19
Стригер Ларсен
Йенс Стригер Ларсен
90
20
Лопес
Макси Лопес
90
Запасные
25
Борселлини
Давиде Борселлини
22
Скуффет
Симоне Скуффет
4
Анджелла
Габриэле Анджелла
97
Пеццелла
Джузеппе Пеццелла
27
Видмер
Силвэн Видмер
99
Балич
Андрия Балич
23
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
18
Перица
Стипе Перица
15
Ласанья
Кевин Ласанья
7
Матос Сантос
Ридер Матос Сантос
9
Байич
Рияд Байич
Аталанта
мин
1
Бериша
Этрит Бериша
90
5
Масиелло
Андреа Масиелло
90
3
Толой
Рафаэл Толой
90
13
Кальдара
Маттиа Кальдара
90
21
Кастань
Тимоти Кастань
90
4
Кристанте
Бриан Кристанте
90
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
90
15
де Рон
Мартен де Рон
90
27
Куртич
Ясмин Куртич
29'
90
72
Иличич
Йосип Иличич
90
29
Петанья
Андреа Петанья
90
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
91
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
95
Бастони
Алессандро Бастони
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
11
Фройлер
Ремо Фройлер
8
Госенс
Робин Госенс
32
Хаас
Николас Хаас
23
Мелегони
Филиппо Мелегони