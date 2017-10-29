СПАЛ
мин
1
Гомис
Альфред Гомис
90
23
Викари
Франческо Викари
90
21
Саламон
Бартош Саламон
90
27
Фелипе Диас
Фелипе
90
14
Матиелло
Федерико Матиелло
90
28
Скьяттарелла
Паскуале Скьяттарелла
90
29
Лаццари
Мануэль Лаццари
90
77
Вивиани
Федерико Вивиани
90
43
Палоски
Альберто Палоски
90
7
Антенуччи
Мирко Антенуччи
56'
90
Запасные
33
Коста
Филиппо Коста
2
Оиконому
Мариос Оиконому
12
Конате
Па Конате
20
Мора
Лука Мора
24
Витале
Маттиа Витале
11
Риццо
Лука Риццо
9
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли
22
Боррьелло
Марко Боррьелло
Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
90
13
Россеттини
Лука Россеттини
90
5
Иццо
Армандо Иццо
90
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
90
20
Рози
Алеандро Рози
90
8
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
90
30
Ригони
Лука Ригони
90
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
90
11
Таарабт
Адель Таарабт
90
10
Лападула
Джанлука Лападула
90
Запасные
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
14
Бираски
Давиде Бираски
3
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
27
Риччи
Федерико Риччи
44
Велозу
Мигель Велозу
22
Лазович
Дарко Лазович
17
Палладино
Раффаэле Палладино
16
Галабинов
Андрей Галабинов
19
Пандев
Горан Пандев
64
Пеллегри
Пьетро Пеллегри