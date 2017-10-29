Сампдория
мин
2
Вивиано
Эмилиано Вивиано
90
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
13
Феррари
Джанмарко Феррари
90
17
Стринич
Иван Стринич
90
34
Торрейра
Лукас Торрейра
26'
85'
90
16
Линетти
Карол Линетти
20'
90
18
Прат
Деннис Прат
90
7
Сала
Джакопо Сала
90
9
Капрари
Джанлука Капрари
90
91
Сапата
Дуван Сапата
44'
90
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
90
Запасные
1
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
92
Тоццо
Андреа Тоццо
19
Реджини
Васко Реджини
24
Берешиньски
Бартош Берешиньски
29
Мурру
Никола Мурру
6
Пирес Рибейро
Хосе Родолфо Пирес Рибейро
28
Капецци
Леонардо Капецци
21
Верре
Валерио Верре
11
Альварес
Рикардо Альварес
90
Рамирес
Гастон Рамирес
8
Баррето
Эдгар Баррето
99
Ковнацки
Давид Ковнацки
Кьево
мин
70
Соррентино
Стефано Соррентино
90
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
24'
90
40
Томович
Ненад Томович
90
18
Гобби
Массимо Гобби
90
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
90
8
Радованович
Иван Радованович
90
19
Кастро
Лукас Кастро
90
77
Бастьен
Самюэль Бастьен
90
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
90
45
Инглесе
Роберто Инглесе
90
Запасные
98
Конфенте
Алессандро Конфенте
90
Секулин
Андреа Секулин
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
12
Цесар
Боштьян Цесар
4
Ригони
Никола Ригони
10
Гаудино
Джанлука Гаудино
27
Депаоли
Фабио Депаоли
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли