Кротоне
мин
1
Кордас
Алекс Кордас
90
31
Сампиризи
Марио Сампиризи
90
7
Чеккерини
Федерико Чеккерини
90
20
Павлович
Даниэль Павлович
90
34
Шимич
Штефан Шимич
90
10
Барберис
Андреа Барберис
90
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
90
17
Будимир
Анте Будимир
17'
90
5
Стоян
Адриан Стоян
90
9
Налини
Андреа Налини
90
29
Тротта
Марселло Тротта
19'
90
Запасные
3
Феста
Марко Феста
78
Висково
Аньелло Висково
44
Кабрера
Леандро Кабрера
93
Айети
Арлинд Айети
89
Крочата
Джованни Крочата
13
Иско
Мариано Иско
8
Ромеро
Аристотелес Ромеро
87
Мартелла
Бруно Мартелла
6
Роден
Маркус Роден
37
Фараони
Давиде Фараони
14
Сульич
Казим Сульич
99
Точукву
Симеон Точукву
Фиорентина
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
20
Пеццелла
Герман Пеццелла
90
2
Лорини
Венсан Лорини
90
3
Бираги
Кристиано Бираги
90
13
Астори
Давиде Астори
90
17
Верету
Жордан Верету
90
24
Бенасси
Марко Бенасси
44'
90
25
Кьеза
Федерико Кьеза
90
10
Эйссерик
Валентин Эйссерик
90
5
Бадель
Милан Бадель
90
9
Симеоне
Джованни Симеоне
90
Запасные
22
Черофолини
Микеле Черофолини
97
Дронговски
Бартломей Дронговски
4
Миленкович
Никола Миленкович
31
Уго
Витор Уго
15
Оливера
Максимильяно Оливера
76
Гаспар
Бруну Гаспар
19
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
28
Диаш
Жил Диаш
11
Хаджи
Янис Хаджи
27
Ло Фасо
Симоне Ло Фасо
6
Санчес
Карлос Санчес
30
Бабакар
Хума Бабакар