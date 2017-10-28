Рома
мин
1
Алисон Рамзес
Алисон
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
90
5
Жуан Гильерме
Жуан
90
20
Фасио
Федерико Фасио
90
7
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
90
25
Перес
Бруно Перес
90
6
Строотман
Кевин Строотман
90
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
23
Дефрель
Грегор Дефрель
90
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
33'
90
9
Джеко
Эдин Джеко
90
Запасные
18
Лобонц
Богдан Лобонц
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
11
Коларов
Александар Коларов
15
Морено
Эктор Морено
55
Кастан
Леандро Кастан
4
Наингголан
Раджа Наингголан
21
Гоналон
Максим Гоналон
30
да Силва
Сантос да Силва
17
Ундер
Дженгиз Ундер
14
Шик
Патрик Шик
8
Перотти
Диего Перотти
Болонья
мин
1
Да Кошта
Анжело Да Кошта
90
5
Пульгар
Эрик Пульгар
90
18
Хеландер
Филип Хеландер
90
4
Крафт
Эмиль Крафт
90
3
Гонсалес
Джанкарло Гонсалес
90
25
Масина
Адам Масина
90
16
Поли
Андреа Поли
90
2
Надь
Адам Надь
90
9
Верди
Симоне Верди
90
14
Ди Франческо
Федерико Ди Франческо
90
7
Петкович
Бруно Петкович
90
Запасные
34
Равалья
Федерико Равалья
13
Бриньяни
Фабрицио Бриньяни
6
Де Майо
Себастьян Де Майо
20
Майетта
Доменико Майетта
77
Донса
Годфред Донса
11
Крейчи
Ладислав Крейчи
12
Крисетиг
Лоренцо Крисетиг
30
Оквонкво
Орджи Оквонкво
10
Дестро
Маттиа Дестро