Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
20
Абате
Иньяцио Абате
90
17
Сапата
Кристиан Сапата
90
68
Родригес
Рикардо Родригес
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
8
Хесус Фернандес
Сусо
90
79
Кесси
Франк Кесси
90
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
90
21
Билья
Лукас Билья
90
11
Борини
Фабио Борини
90
7
Калинич
Никола Калинич
90
Запасные
30
Сторари
Марко Сторари
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
31
Антонелли
Лука Антонелли
15
Гомес
Густаво Гомес
29
Палетта
Габриэль Палетта
22
Мусаччио
Матео Мусаччио
45
Дзанеллато
Никколо Дзанеллато
73
Локателли
Мануэль Локателли
4
Маури
Хосе Маури
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
9
Силва
Андре Силва
63
Кутроне
Патрик Кутроне
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
24
Ругани
Даниэле Ругани
90
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
5
Пьянич
Миралем Пьянич
90
22
Асамоа
Квадво Асамоа
90
6
Хедира
Сами Хедира
90
17
Манджукич
Марио Манджукич
90
7
Куадрадо
Хуан Куадрадо
90
10
Дибала
Пауло Дибала
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
23'
63'
90
Запасные
23
Щесны
Войцех Щесны
12
Сандро
Алекс Сандро
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
15
Барцальи
Андреа Барцальи
14
Матюиди
Блейз Матюиди
27
Стураро
Стефано Стураро
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
11
Коста
Дуглас Коста
33
Бернардески
Федерико Бернардески