Фиорентина
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
13
Астори
Давиде Астори
90
3
Бираги
Кристиано Бираги
90
2
Лорини
Венсан Лорини
90
20
Пеццелла
Герман Пеццелла
90
17
Верету
Жордан Верету
90
25
Кьеза
Федерико Кьеза
90
24
Бенасси
Марко Бенасси
29'
90
5
Бадель
Милан Бадель
90
9
Симеоне
Джованни Симеоне
66'
90
77
Теро
Сирил Теро
90
Запасные
97
Дронговски
Бартломей Дронговски
4
Миленкович
Никола Миленкович
31
Уго
Витор Уго
15
Оливера
Максимильяно Оливера
76
Гаспар
Бруну Гаспар
27
Ло Фасо
Симоне Ло Фасо
11
Хаджи
Янис Хаджи
28
Диаш
Жил Диаш
19
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
10
Эйссерик
Валентин Эйссерик
6
Санчес
Карлос Санчес
30
Бабакар
Хума Бабакар
Торино
мин
39
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
23
Баррека
Антонио Баррека
90
33
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
24
Моретти
Эмилиано Моретти
90
14
Фальке
Яго Фальке
90
8
Базелли
Даниэле Базелли
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
10
Льяич
Адем Льяич
90
11
Ньянг
М'Байе Ньянг
90
99
Садик
Умар Садик
90
Запасные
32
Милинкович-Савич
Ваня Милинкович-Савич
1
Ичасо
Сальвадор Ичасо
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
4
Бонифази
Кевин Бонифази
13
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
6
Аква
Африйе Аква
5
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
16
Густафсон
Самуэль Густафсон
21
Беренгер
Алекс Беренгер
20
Эдера
Симоне Эдера
31
Бойе
Лукас Бойе
19
Де Лука
Мануэль Де Лука