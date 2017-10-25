Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
23
Гаццола
Марсело Гаццола
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
13
Пелузо
Федерико Пелузо
90
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
12
Сенси
Стефано Сенси
90
25
Берарди
Доменико Берарди
90
16
Политано
Маттео Политано
90
11
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
90
Запасные
70
Марсон
Леонардо Марсон
77
Пеголо
Джанлука Пеголо
21
Лирола
Поль Лирола
6
Маццителли
Лука Маццителли
8
Бьондини
Давиде Бьондини
90
Рагуса
Антонио Рагуса
10
Матри
Алессандро Матри
Удинезе
мин
1
Биццарри
Альбано Биццарри
90
5
Данило
Данило
90
3
Каэтано
Самир
90
53
Аднан
Али Аднан
90
14
Янкто
Якуб Янкто
90
72
Барак
Антонин Барак
32'
90
85
Бехрами
Валон Бехрами
90
19
Стригер Ларсен
Йенс Стригер Ларсен
90
18
Перица
Стипе Перица
90
15
Ласанья
Кевин Ласанья
90
7
Матос Сантос
Ридер Матос Сантос
90
Запасные
25
Борселлини
Давиде Борселлини
22
Скуффет
Симоне Скуффет
97
Пеццелла
Джузеппе Пеццелла
99
Балич
Андрия Балич
6
Фофана
Секо Фофана
10
де Пауль
Родриго де Пауль
27
Видмер
Силвэн Видмер
23
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
9
Байич
Рияд Байич
20
Лопес
Макси Лопес