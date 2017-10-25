Рома
мин
1
Алисон Рамзес
Алисон
90
11
Коларов
Александар Коларов
90
15
Морено
Эктор Морено
90
20
Фасио
Федерико Фасио
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
26
Карсдорп
Рик Карсдорп
90
21
Гоналон
Максим Гоналон
90
30
да Силва
Сантос да Силва
90
17
Ундер
Дженгиз Ундер
90
8
Перотти
Диего Перотти
10'
90
9
Джеко
Эдин Джеко
90
Запасные
18
Лобонц
Богдан Лобонц
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
55
Кастан
Леандро Кастан
5
Жуан
Жуан
7
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
25
Перес
Бруно Перес
6
Строотман
Кевин Строотман
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
23
Дефрель
Грегор Дефрель
14
Шик
Патрик Шик
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
Кротоне
мин
1
Кордас
Алекс Кордас
90
31
Сампиризи
Марио Сампиризи
90
7
Чеккерини
Федерико Чеккерини
90
34
Шимич
Штефан Шимич
90
20
Павлович
Даниэль Павлович
90
10
Барберис
Андреа Барберис
90
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
90
6
Роден
Маркус Роден
90
17
Будимир
Анте Будимир
90
9
Налини
Андреа Налини
90
Запасные
3
Феста
Марко Феста
78
Висково
Аньелло Висково
44
Кабрера
Леандро Кабрера
93
Айети
Арлинд Айети
37
Фараони
Давиде Фараони
13
Иско
Мариано Иско
14
Сульич
Казим Сульич
5
Стоян
Адриан Стоян
29
Тротта
Марселло Тротта
99
Точукву
Симеон Точукву