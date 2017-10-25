Кьево
мин
70
Соррентино
Стефано Соррентино
90
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
90
12
Цесар
Боштьян Цесар
90
40
Томович
Ненад Томович
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
61'
90
8
Радованович
Иван Радованович
90
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
19
Кастро
Лукас Кастро
90
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
90
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
90
Запасные
98
Конфенте
Алессандро Конфенте
90
Секулин
Андреа Секулин
18
Гобби
Массимо Гобби
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
4
Ригони
Никола Ригони
77
Бастьен
Самюэль Бастьен
27
Депаоли
Фабио Депаоли
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
9
Степински
Мариуш Степински
45
Инглесе
Роберто Инглесе
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
68
Родригес
Рикардо Родригес
90
22
Мусаччио
Матео Мусаччио
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
2
Калабрия
Давиде Калабрия
90
79
Кесси
Франк Кесси
90
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
55'
90
8
Хесус Фернандес
Сусо
36'
90
21
Билья
Лукас Билья
90
11
Борини
Фабио Борини
90
7
Калинич
Никола Калинич
65'
90
Запасные
30
Сторари
Марко Сторари
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
20
Абате
Иньяцио Абате
17
Сапата
Кристиан Сапата
31
Антонелли
Лука Антонелли
15
Гомес
Густаво Гомес
29
Палетта
Габриэль Палетта
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
73
Локателли
Мануэль Локателли
4
Маури
Хосе Маури
9
Силва
Андре Силва
63
Кутроне
Патрик Кутроне