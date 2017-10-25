Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
90
13
Россеттини
Лука Россеттини
90
5
Иццо
Армандо Иццо
76'
90
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
90
8
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
90
30
Ригони
Лука Ригони
90
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
90
44
Велозу
Мигель Велозу
90
11
Таарабт
Адель Таарабт
4'
90
22
Лазович
Дарко Лазович
90
16
Галабинов
Андрей Галабинов
90
Запасные
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
14
Бираски
Давиде Бираски
3
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
27
Риччи
Федерико Риччи
17
Палладино
Раффаэле Палладино
10
Лападула
Джанлука Лападула
19
Пандев
Горан Пандев
64
Пеллегри
Пьетро Пеллегри
Наполи
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
90
31
Гулам
Фаузи Гулам
90
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
90
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
42
Диавара
Амаду Диавара
90
20
Зелински
Петр Зелински
90
14
Мертенс
Дрис Мертенс
14'
30'
60'
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
90
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
90
7
Кальехон
Хосе Кальехон
90
Запасные
22
Сепе
Луиджи Сепе
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
11
Маджо
Кристиан Маджо
6
Мариу Руй
Мариу Руй
19
Максимович
Никола Максимович
37
Уна
Адам Уна
30
Рог
Марко Рог
5
Аллан
Аллан
8
Жоржиньо
Жоржиньо
15
Джаккерини
Эмануэле Джаккерини