Болонья
мин
83
Миранте
Антонио Миранте
90
4
Крафт
Эмиль Крафт
90
5
Пульгар
Эрик Пульгар
90
25
Масина
Адам Масина
90
18
Хеландер
Филип Хеландер
90
6
Де Майо
Себастьян Де Майо
90
11
Крейчи
Ладислав Крейчи
90
12
Крисетиг
Лоренцо Крисетиг
90
77
Донса
Годфред Донса
90
9
Верди
Симоне Верди
90
10
Дестро
Маттиа Дестро
90
Запасные
34
Равалья
Федерико Равалья
1
Да Кошта
Анжело Да Кошта
13
Бриньяни
Фабрицио Бриньяни
20
Майетта
Доменико Майетта
2
Надь
Адам Надь
16
Поли
Андреа Поли
7
Петкович
Бруно Петкович
14
Ди Франческо
Федерико Ди Франческо
30
Оквонкво
Орджи Оквонкво
Лацио
мин
1
Стракоша
Томас Стракоша
90
26
Раду
Штефан Раду
90
3
де Врей
Стефан де Врей
90
15
Бартоломеу
Баштуш
90
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
4'
90
77
Марушич
Адам Марушич
90
16
Пароло
Марко Пароло
90
19
Лулич
Сенад Лулич
29'
90
18
Альберто
Луис Альберто
90
6
Лейва
Лукас Лейва
90
17
Иммобиле
Чиро Иммобиле
90
Запасные
96
Мургиа
Алессандро Мургиа
25
Варгич
Иван Варгич
23
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
27
Фелипе
Луис Фелипе
5
Лукаку
Джордан Лукаку
4
Патрик
Патрик
7
Да Кунья
Луиш Карлуш Да Кунья
88
Ди Дженнаро
Давиде Ди Дженнаро
20
Кайседо
Фелипе Кайседо