Аталанта
мин
91
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
90
13
Кальдара
Маттиа Кальдара
90
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
90
33
Хатебур
Ханс Хатебур
90
3
Толой
Рафаэл Толой
90
72
Иличич
Йосип Иличич
59'
90
15
де Рон
Мартен де Рон
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
90
11
Фройлер
Ремо Фройлер
50'
90
8
Госенс
Робин Госенс
90
9
Корнелиус
Андреас Корнелиус
90
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
1
Бериша
Этрит Бериша
21
Кастань
Тимоти Кастань
5
Масиелло
Андреа Масиелло
4
Кристанте
Бриан Кристанте
27
Куртич
Ясмин Куртич
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
32
Хаас
Николас Хаас
29
Петанья
Андреа Петанья
Верона
мин
1
Николас
Николас
90
69
Супрайен
Самуэль Супрайен
90
75
Арто
Томас Арто
90
2
Ромуло Соуза
Ромуло
90
24
Бесса
Даниэль Бесса
90
10
Черчи
Алессио Черчи
90
93
Фарес
Мохаммед Фарес
90
7
Верде
Даниэле Верде
90
9
Кен
Мойзе Кен
90
Запасные
40
Коппола
Фердинандо Коппола
17
Сильвестри
Марко Сильвестри
77
Бюхель
Марсель Бюхель
20
Цаканьи
Маттиа Цаканьи
11
Паццини
Джампаоло Паццини