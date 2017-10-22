Удинезе
мин
1
Биццарри
Альбано Биццарри
90
5
Данило
Данило
47'
90
17
Нуйтинк
Брам Нуйтинк
90
3
Каэтано
Самир
90
53
Аднан
Али Аднан
90
14
Янкто
Якуб Янкто
90
6
Фофана
Секо Фофана
90
10
де Пауль
Родриго де Пауль
90
23
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
90
18
Перица
Стипе Перица
8'
90
20
Лопес
Макси Лопес
90
Запасные
25
Борселлини
Давиде Борселлини
22
Скуффет
Симоне Скуффет
97
Пеццелла
Джузеппе Пеццелла
72
Барак
Антонин Барак
99
Балич
Андрия Балич
85
Бехрами
Валон Бехрами
19
Стригер Ларсен
Йенс Стригер Ларсен
15
Ласанья
Кевин Ласанья
7
Матос Сантос
Ридер Матос Сантос
9
Байич
Рияд Байич
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
24
Ругани
Даниэле Ругани
52'
90
12
Сандро
Алекс Сандро
90
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
5
Пьянич
Миралем Пьянич
90'
90
6
Хедира
Сами Хедира
20'
59'
87'
90
17
Манджукич
Марио Манджукич
90
7
Куадрадо
Хуан Куадрадо
90
10
Дибала
Пауло Дибала
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
90
Запасные
23
Щесны
Войцех Щесны
15
Барцальи
Андреа Барцальи
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
22
Асамоа
Квадво Асамоа
11
Коста
Дуглас Коста
33
Бернардески
Федерико Бернардески