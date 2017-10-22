Торино
мин
39
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
33
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
24
Моретти
Эмилиано Моретти
90
8
Базелли
Даниэле Базелли
90
14
Фальке
Яго Фальке
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
11
Ньянг
М'Байе Ньянг
90
10
Льяич
Адем Льяич
90
99
Садик
Умар Садик
90
Запасные
1
Ичасо
Сальвадор Ичасо
13
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
23
Баррека
Антонио Баррека
21
Беренгер
Алекс Беренгер
16
Густафсон
Самуэль Густафсон
5
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
6
Аква
Африйе Аква
31
Бойе
Лукас Бойе
19
Де Лука
Мануэль Де Лука
Рома
мин
1
Алисон Рамзес
Алисон
90
5
Жуан Гильерме
Жуан
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
90
15
Морено
Эктор Морено
90
11
Коларов
Александар Коларов
69'
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
6
Строотман
Кевин Строотман
90
7
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
90
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
9
Джеко
Эдин Джеко
90
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
90
Запасные
48
Антонуччи
Мирко Антонуччи
18
Лобонц
Богдан Лобонц
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
55
Кастан
Леандро Кастан
21
Гоналон
Максим Гоналон
25
Перес
Бруно Перес
26
Карсдорп
Рик Карсдорп
30
да Силва
Сантос да Силва
17
Ундер
Дженгиз Ундер
23
Дефрель
Грегор Дефрель
8
Перотти
Диего Перотти
14
Шик
Патрик Шик