СПАЛ
мин
1
Гомис
Альфред Гомис
90
23
Викари
Франческо Викари
90
15
Вяйсянен
Саули Вяйсянен
90
33
Коста
Филиппо Коста
90
27
Фелипе Диас
Фелипе
90
28
Скьяттарелла
Паскуале Скьяттарелла
90
29
Лаццари
Мануэль Лаццари
90
20
Мора
Лука Мора
90
77
Вивиани
Федерико Вивиани
90
7
Антенуччи
Мирко Антенуччи
90
22
Боррьелло
Марко Боррьелло
90
Запасные
21
Саламон
Бартош Саламон
2
Оиконому
Мариос Оиконому
12
Конате
Па Конате
24
Витале
Маттиа Витале
11
Риццо
Лука Риццо
9
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли
43
Палоски
Альберто Палоски
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
13
Пелузо
Федерико Пелузо
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
23
Гаццола
Марсело Гаццола
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
32
Дункан
Альфред Дункан
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
90
25
Берарди
Доменико Берарди
90
16
Политано
Маттео Политано
1'
90
11
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
90
Запасные
77
Пеголо
Джанлука Пеголо
70
Марсон
Леонардо Марсон
21
Лирола
Поль Лирола
8
Бьондини
Давиде Бьондини
12
Сенси
Стефано Сенси
6
Маццителли
Лука Маццителли
90
Рагуса
Антонио Рагуса
10
Матри
Алессандро Матри