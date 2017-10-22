Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
17
Сапата
Кристиан Сапата
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
68
Родригес
Рикардо Родригес
90
79
Кесси
Франк Кесси
90
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
90
8
Хесус Фернандес
Сусо
90
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
90
21
Билья
Лукас Билья
90
11
Борини
Фабио Борини
90
7
Калинич
Никола Калинич
90
Запасные
30
Сторари
Марко Сторари
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
20
Абате
Иньяцио Абате
15
Гомес
Густаво Гомес
22
Мусаччио
Матео Мусаччио
2
Калабрия
Давиде Калабрия
13
Романьоли
Алессио Романьоли
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
73
Локателли
Мануэль Локателли
4
Маури
Хосе Маури
9
Силва
Андре Силва
63
Кутроне
Патрик Кутроне
Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
90
13
Россеттини
Лука Россеттини
90
5
Иццо
Армандо Иццо
90
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
90
20
Рози
Алеандро Рози
90
8
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
90
30
Ригони
Лука Ригони
90
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
90
44
Велозу
Мигель Велозу
90
11
Таарабт
Адель Таарабт
90
16
Галабинов
Андрей Галабинов
90
Запасные
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
14
Бираски
Давиде Бираски
3
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
27
Риччи
Федерико Риччи
22
Лазович
Дарко Лазович
17
Палладино
Раффаэле Палладино
10
Лападула
Джанлука Лападула
19
Пандев
Горан Пандев
64
Пеллегри
Пьетро Пеллегри