Аталанта
мин
1
Бериша
Этрит Бериша
90
5
Масиелло
Андреа Масиелло
90
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
90
13
Кальдара
Маттиа Кальдара
90
21
Кастань
Тимоти Кастань
90
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
90
15
де Рон
Мартен де Рон
90
4
Кристанте
Бриан Кристанте
90
11
Фройлер
Ремо Фройлер
90
72
Иличич
Йосип Иличич
90
29
Петанья
Андреа Петанья
90
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
91
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
95
Бастони
Алессандро Бастони
33
Хатебур
Ханс Хатебур
8
Госенс
Робин Госенс
32
Хаас
Николас Хаас
27
Куртич
Ясмин Куртич
23
Мелегони
Филиппо Мелегони
9
Корнелиус
Андреас Корнелиус
Болонья
мин
83
Миранте
Антонио Миранте
90
18
Хеландер
Филип Хеландер
90
5
Пульгар
Эрик Пульгар
90
25
Масина
Адам Масина
90
3
Гонсалес
Джанкарло Гонсалес
90
35
Торосидис
Василис Торосидис
90
9
Верди
Симоне Верди
90
16
Поли
Андреа Поли
90
77
Донса
Годфред Донса
90
14
Ди Франческо
Федерико Ди Франческо
90
24
Паласио
Родриго Паласио
90
Запасные
34
Равалья
Федерико Равалья
1
Да Кошта
Анжело Да Кошта
4
Крафт
Эмиль Крафт
20
Майетта
Доменико Майетта
6
Де Майо
Себастьян Де Майо
11
Крейчи
Ладислав Крейчи
12
Крисетиг
Лоренцо Крисетиг
2
Надь
Адам Надь
7
Петкович
Бруно Петкович
10
Дестро
Маттиа Дестро