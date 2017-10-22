Кьево
мин
70
Соррентино
Стефано Соррентино
90
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
90
18
Гобби
Массимо Гобби
90
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
90
8
Радованович
Иван Радованович
90
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
19
Кастро
Лукас Кастро
90
45
Инглесе
Роберто Инглесе
23'
30'
90
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
90
Запасные
98
Конфенте
Алессандро Конфенте
90
Секулин
Андреа Секулин
12
Цесар
Боштьян Цесар
40
Томович
Ненад Томович
4
Ригони
Никола Ригони
77
Бастьен
Самюэль Бастьен
27
Депаоли
Фабио Депаоли
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
9
Степински
Мариуш Степински
Верона
мин
1
Николас
Николас
90
69
Супрайен
Самуэль Супрайен
90
26
Касерес
Мартин Касерес
90
2
Ромуло Соуза
Ромуло
90
24
Бесса
Даниэль Бесса
90
11
Паццини
Джампаоло Паццини
55'
90
10
Черчи
Алессио Черчи
90
93
Фарес
Мохаммед Фарес
90
7
Верде
Даниэле Верде
6'
90
Запасные
40
Коппола
Фердинандо Коппола
17
Сильвестри
Марко Сильвестри
75
Арто
Томас Арто
77
Бюхель
Марсель Бюхель
27
Валоти
Маттиа Валоти
20
Цаканьи
Маттиа Цаканьи
9
Кен
Мойзе Кен