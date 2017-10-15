Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
25
Миранда
Жоао Миранда
90
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
90
44
Перишич
Иван Перишич
90
20
Валеро
Борха Валеро
90
5
Гальярдини
Роберто Гальярдини
90
11
Весино
Матиас Весино
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
90
9
Икарди
Мауро Икарди
28'
63'
90'
90
Запасные
46
Берни
Томмазо Берни
27
Паделли
Даниэле Паделли
29
Дальберт
Дальберт
7
Канселу
Жоау Канселу
13
Раноккия
Андреа Раноккия
21
Сантон
Давиде Сантон
23
Ситадин
Эдер Мартинс Ситадин
17
Карамо
Янн Карамо
99
Пинамонти
Андреа Пинамонти
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
68
Родригес
Рикардо Родригес
90
22
Мусаччио
Матео Мусаччио
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
8
Хесус Фернандес
Сусо
56'
90
79
Кесси
Франк Кесси
90
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
81'
90
21
Билья
Лукас Билья
90
11
Борини
Фабио Борини
90
9
Силва
Андре Силва
90
Запасные
30
Сторари
Марко Сторари
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
20
Абате
Иньяцио Абате
17
Сапата
Кристиан Сапата
29
Палетта
Габриэль Палетта
15
Гомес
Густаво Гомес
2
Калабрия
Давиде Калабрия
46
Габбиа
Маттео Габбиа
73
Локателли
Мануэль Локателли
4
Маури
Хосе Маури
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
63
Кутроне
Патрик Кутроне