Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
13
Пелузо
Федерико Пелузо
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
23
Гаццола
Марсело Гаццола
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
32
Дункан
Альфред Дункан
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
90
25
Берарди
Доменико Берарди
90
16
Политано
Маттео Политано
90
10
Матри
Алессандро Матри
90
Запасные
77
Пеголо
Джанлука Пеголо
70
Марсон
Леонардо Марсон
21
Лирола
Поль Лирола
8
Бьондини
Давиде Бьондини
12
Сенси
Стефано Сенси
6
Маццителли
Лука Маццителли
90
Рагуса
Антонио Рагуса
11
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
Кьево
мин
70
Соррентино
Стефано Соррентино
90
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
90
40
Томович
Ненад Томович
90
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
90
8
Радованович
Иван Радованович
90
4
Ригони
Никола Ригони
90
19
Кастро
Лукас Кастро
90
45
Инглесе
Роберто Инглесе
90
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
90
Запасные
98
Конфенте
Алессандро Конфенте
90
Секулин
Андреа Секулин
12
Цесар
Боштьян Цесар
18
Гобби
Массимо Гобби
10
Гаудино
Джанлука Гаудино
77
Бастьен
Самюэль Бастьен
27
Депаоли
Фабио Депаоли
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
9
Степински
Мариуш Степински