Сампдория
мин
1
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
90
24
Берешиньски
Бартош Берешиньски
90
17
Стринич
Иван Стринич
90
19
Реджини
Васко Реджини
90
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
21
Верре
Валерио Верре
90
18
Прат
Деннис Прат
90
90
Рамирес
Гастон Рамирес
90
34
Торрейра
Лукас Торрейра
90
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
90
91
Сапата
Дуван Сапата
56'
90
Запасные
12
Крапикас
Титас Крапикас
92
Тоццо
Андреа Тоццо
29
Мурру
Никола Мурру
13
Феррари
Джанмарко Феррари
7
Сала
Джакопо Сала
11
Альварес
Рикардо Альварес
16
Линетти
Карол Линетти
9
Капрари
Джанлука Капрари
10
Джуричич
Филип Джуричич
99
Ковнацки
Давид Ковнацки
Аталанта
мин
1
Бериша
Этрит Бериша
90
13
Кальдара
Маттиа Кальдара
90
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
90
33
Хатебур
Ханс Хатебур
90
5
Масиелло
Андреа Масиелло
90
72
Иличич
Йосип Иличич
90
4
Кристанте
Бриан Кристанте
21'
90
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
90
15
де Рон
Мартен де Рон
90
11
Фройлер
Ремо Фройлер
90
29
Петанья
Андреа Петанья
90
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
91
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
95
Бастони
Алессандро Бастони
21
Кастань
Тимоти Кастань
27
Куртич
Ясмин Куртич
8
Госенс
Робин Госенс
32
Хаас
Николас Хаас
10
Гомес
Алехандро Гомес
9
Корнелиус
Андреас Корнелиус